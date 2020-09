Garmin Forerunner 745: campione di triathlon (Di martedì 22 settembre 2020) Il nuovo Forerunner 745, l’ultimo dispositivo Garmin, è stato appositamente studiato per chi richiede sempre il massimo del supporto e del tracciamento durante gli allenamenti di triathlon e di corsa. La multidisciplina è il terreno naturale del nuovo Garmin che presenta funzioni di monitoraggio dell’attività sportiva migliorate rispetto ai modelli precedenti L’interdisciplinarietà è una caratteristica ormai comune a molti sportivi. La possibilità di mettersi alla prova in diversi campi è una sfida affascinante a tal punto che sempre più runner decidono di salire in sella a una bici e viceversa, oppure che un nuotatore lasci cuffia e occhialini per stringere i lacci delle scarpe. Proprio per tutti quelli che amano cambiare la propria pelle ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 settembre 2020) Il nuovo745, l’ultimo dispositivo, è stato appositamente studiato per chi richiede sempre il massimo del supporto e del tracciamento durante gli allenamenti die di corsa. La multidisciplina è il terreno naturale del nuovoche presenta funzioni di monitoraggio dell’attività sportiva migliorate rispetto ai modelli precedenti L’interdisciplinarietà è una caratteristica ormai comune a molti sportivi. La possibilità di mettersi alla prova in diversi campi è una sfida affascinante a tal punto che sempre più runner decidono di salire in sella a una bici e viceversa, oppure che un nuotatore lasci cuffia e occhialini per stringere i lacci delle scarpe. Proprio per tutti quelli che amano cambiare la propria pelle ...

BidIsOk : Garmin Forerunner® 45S Aggiudicato a 40,64 € (risparmio: 76%) - runlovers : Come sarebbe stato il nuovo Garmin Forerunner 745 ce lo stavamo chiedendo tutti. Dopo il successo del 725 quale sar… - RunnTheCity : L’evoluzione di Garmin: il nuovo Forerunner 745 - wireditalia : Il nuovo smartwatch per il running vanta funzioni avanzate per l'allenamento in pista e anche per altri sport come… - runlovers : [NEWS] Garmin ha presentato l'atteso Forerunner 745. Caratterizzato da altissimi contenuti tecnologici e funzionali… -