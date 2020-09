Formula 1 | Domenicali difende Binotto | “Ha bisogno di tempo per realizzare i suoi progetti”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 settembre 2020) L’ex team principal della Ferrari, Stefano, è tornato a parlare della scuderia di Maranello al magazine olandese ‘Formule1’, soffermandosi in particolare sul lavoro di Mattia: “Io eci conosciamo molto bene. Ha lavorato con me e in segno di rispetto non voglio interferire con le sue decisioni e con la squadra. Penso sia sbagliato commentare da fuori. Credo, anzi, che abbiadiperprogetti”. L’attuale amministratore delegato di Lamborghini ha provato a spiegare la situazione che sta vivendo il team principal della Rossa: “Sono stato neipanni, non voglio assolutamente mettermi in mezzo. Perché solo chi lavora ...