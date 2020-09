Diletta Leotta: la fine della storia con Scardina e le parole su Ibrahimovic (Di martedì 22 settembre 2020) Diletta Leotta ha finalmente rotto il silenzio sulla fine della sua storia d’amore con Daniele Scardina. fine arrivata dopo un solo anno insieme e una quarantena forzata, dovuta all’emergenza Coronavirus, che ha cambiato entrambi. L’ex volto di Sky Sport ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 23 settembre … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 22 settembre 2020)ha finalmente rotto il silenzio sullasuad’amore con Danielearrivata dopo un solo anno insieme e una quarantena forzata, dovuta all’emergenza Coronavirus, che ha cambiato entrambi. L’ex volto di Sky Sport ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 23 settembre … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

