Ufficiale: Lucchese, arriva Signori in prestito dall’Atalanta (Di lunedì 21 settembre 2020) Il centrocampista classe 2001 dell’Atalanta Samuele Signori si è trasferito ufficialmente in prestito alla Lucchese: “La Lucchese 1905 – si legge nella nota – comunica ufficialmente di aver acquisito, in prestito dall’Atalanta, il diritto alle prestazioni sportive di Samuele Signori, centrocampista classe ’01. Giocatore polivalente e fisicamente prestante, Signori può occupare indifferentemente tutti i ruoli del centrocampo e unisce alla fase di interdizione quelal di appoggio in fase offensiva. Sarà a disposizione di mister Monaco già dall’allenamento di domani, martedì 22 settembre”. Foto: sito Lucchese L'articolo Ufficiale: Lucchese, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Il centrocampista classe 2001 dell’Atalanta Samuelesi è trasferito ufficialmente inalla: “La1905 – si legge nella nota – comunica ufficialmente di aver acquisito, indall’Atalanta, il diritto alle prestazioni sportive di Samuele, centrocampista classe ’01. Giocatore polivalente e fisicamente prestante,può occupare indifferentemente tutti i ruoli del centrocampo e unisce alla fase di interdizione quelal di appoggio in fase offensiva. Sarà a disposizione di mister Monaco già dall’allenamento di domani, martedì 22 settembre”. Foto: sitoL'articolo, ...

"L'apertura degli stadi al pubblico è una bella notizia, ma il fatto che il via libera sia arrivato solo per la serie "A" e non per gli altri campionati professionistici, mi lascia perplesso". Così il ...

La strada che porta a questo giocatore potrebbe anche essere avvalorata dal fatto che in questo calcio mercato – che, lo ricordiamo, chiude ufficialmente il 5 ottobre ... Casertana, Lucchese e Pro ...

L'edizione 2020 sarà un viaggio nel mondo 'felliniano' con proiezioni, mostre, incontri e eventi speciali che punteggeranno il programma del festival tra star internazionali, prime italiane e ospiti.

