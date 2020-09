Ucciso da una donna che si dichiara nullatenente. La famiglia della vittima deve pagare le spese del processo (Di lunedì 21 settembre 2020) Ai familiari di Nicola Sarpa, Ucciso a 24 anni dalla figlia di un boss mafioso, sono stati addebitati 17mila euro. Nicola Sarpa è stato Ucciso due volte. La prima a Napoli, quando aveva 24 anni, durante i festeggiamenti della notte di Capodanno tra il 2008 e il 2009. La seconda in questi giorni, quando alla … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 21 settembre 2020) Ai familiari di Nicola Sarpa,a 24 anni dalla figlia di un boss mafioso, sono stati addebitati 17mila euro. Nicola Sarpa è statodue volte. La prima a Napoli, quando aveva 24 anni, durante i festeggiamentinotte di Capodanno tra il 2008 e il 2009. La seconda in questi giorni, quando alla … L'articolo proviene da leggilo.org.

caritas_milano : 'Se ognuno fa qualcosa si può fare molto' #15settembre 1993 Don Pino Puglisi viene ucciso dalla mafia. Una vita a… - matteosalvinimi : Una preghiera per Don Roberto, ucciso stamattina a Como da un immigrato clandestino. Un pensiero per tutti gli Ital… - fanpage : Il lottatore è stato impiccato il 12 settembre con l’accusa di aver ucciso un funzionario pubblico. Afkari era stat… - Controleuro1 : Cioè un governo che ha ucciso migliaia di persone x legittimare un lockdow, che ha creato disoccupazione e crollo P… - uarefireproof : RT @httpbenzoash: Io non capisco come si possa rimanere così davanti a tutto quello che è successo, se si continua a far passare questo mes… -