Traffico Roma del 21-09-2020 ore 18:00

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul raccordo anulare incolonnamenti per Traffico intenso in carreggiata interna tra le uscite non mi entra nella rustica decisamente Traffico zona sud del raccordo ci riferiamo in tal caso alla carreggiata esterna e me ne abbiamo rallentamenti con code a tratti tra le uscite Pontina a Pier Romanina sulla tangenziale rallentamenti e code tra viale di Tor di Quinto via della Moschea in direzione di San Giovanni per mano Poi incolonnamenti tra l'uscita per la stazione Tiburtina al bivio per la Roma L'Aquila sempre verso San Giovanni altre cose dal bivio per la Prenestina fino viale Castrense sulla Cassia in momenti nelle due direzioni tra la Giustiniana Tomba di Nerone incidente in via di Casal Bertone all'altezza di via ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 21-09-2020 ore 16:30 RomaDailyNews Moreno Cedroni e la lettera al Presidente (delle Marche) che verrà

Ancora per qualche ora, in nove regioni d’Italia, si sta votando per eleggere il nuovo Presidente di Regione. Anche le Marche sono interessate da questa tornata elettorale, che si svolge in un momento ...

Bomba d’acqua a Roma, strade allagate, vento e traffico in tilt. Disagi anche in provincia

Un violento temporale si sta abbattendo sulla Capitale. In particolare in zona Roma Est. Strade allagate, vento e traffico in tilt e fiumi d’acqua per le strade. Questa la situazione in una delle zone ...

Maltempo, bomba d'acqua ai Castelli romani: strade allagate, sommozzatori sul posto e donna intrappolata in auto

Il maltempo è arrivato a Roma. Bomba d'acqua infatti sulla zona dei Castelli Romani e di Tivoli. Lo riferiscono i vigili del fuoco spiegando di aver ricevuto molte le chiamate alla Sala Operativa. Sul ...

