Torino, un positivo al Covid-19: anche la Fiorentina in allarme (Di martedì 22 settembre 2020) Nuovo caso di Coronavirus al Torino. Manca ancora il comunicato ufficiale dei granata, ma la notizia viene confermata da ‘La Stampa’. Domani tutta la squadra andrà in quarantena e nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi controlli sui compagni del positivo e sullo staff tecnico. Se il contagio dovesse estendersi, c’è il rischio che possa essere rinviata la partita con l’Atalanta. In allarme anche la Fiorentina, avversaria del Toro nella prima giornata di campionato e, dunque, entrata in contatto con il contagiato. Salernitana, paura per Dziczek: sviene in allenamento e finisce all’ospedaleL'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) Nuovo caso di Coronavirus al. Manca ancora il comunicato ufficiale dei granata, ma la notizia viene confermata da ‘La Stampa’. Domani tutta la squadra andrà in quarantena e nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi controlli sui compagni dele sullo staff tecnico. Se il contagio dovesse estendersi, c’è il rischio che possa essere rinviata la partita con l’Atalanta. Inla, avversaria del Toro nella prima giornata di campionato e, dunque, entrata in contatto con il contagiato. Salernitana, paura per Dziczek: sviene in allenamento e finisce all’ospedaleL'articolo CalcioWeb.

DiMarzio : #Torino, altro tampone positivo nella prima squadra - PassFiorentina : RT @LabaroViolaNews: ?? Positivo un giocatore del #Torino. Adesso cambia la situazione anche in casa #Fiorentina. Le ultime ?? #Covid_19 #Fi… - Lore2261984 : RT @DiMarzio: #Torino, altro tampone positivo nella prima squadra - CalcioWeb : +++ NUOVO POSITIVO AL #CORONAVIRUS AL #TORINO ANCHE LA #FIORENTINA IN ALLARME +++ - - LabaroViolaNews : ?? Positivo un giocatore del #Torino. Adesso cambia la situazione anche in casa #Fiorentina. Le ultime ?? #Covid_19… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino positivo Coronavirus, a Torino positivo un dipendente del Comune distaccato ai servizi elettorali TorinOggi.it CORONAVIRUS / 481 - SITUAZIONE IN PIEMONTE – Sono 27.526 i pazienti guariti

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.526(+27 rispetto a ...

TORINO, Un altro positivo al Covid-19. Fiorentina...

L'edizione online de La Stampa rivela che tra i calciatori del Torino sarebbe emerso un nuovo caso di positività al COVID-19. Stando a quanto riferito dalla testata torinese, il club granata non comun ...

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.526(+27 rispetto a ...L'edizione online de La Stampa rivela che tra i calciatori del Torino sarebbe emerso un nuovo caso di positività al COVID-19. Stando a quanto riferito dalla testata torinese, il club granata non comun ...