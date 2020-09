Tonno fresco in padella con cipolle, olive e pomodorini (Di lunedì 21 settembre 2020) Se non ti va mai di cucinare il pesce perché pensi che sia lungo e complicato questa ricetta fa proprio al caso tuo. Il è una cena facile e veloce da preparare, ma soprattutto deliziosa. Non ne farete più a meno. Vediamo la preparazione. Ingredienti 4 filetti di Tonno fresco da 200 g500 g di pomodorini in scatola2 acciughe sott’olio2-3 capperi sotto sale1 cipolla media20 olive Spagnole o di Gaeta1 spicchio d’aglio3-4 cucchiai di olio evo1/2 bicchiere di vino biancoSale fino q.b.1 ciuffo di prezzemoloPer preparare il Tonno in padella con cipolle, olive e pomodorini iniziamo lavando il Tonno con l’acqua fredda. Una volta puliti i tranci di Tonno, ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 21 settembre 2020) Se non ti va mai di cucinare il pesce perché pensi che sia lungo e complicato questa ricetta fa proprio al caso tuo. Il è una cena facile e veloce da preparare, ma soprattutto deliziosa. Non ne farete più a meno. Vediamo la preparazione. Ingredienti 4 filetti dida 200 g500 g diin scatola2 acciughe sott’olio2-3 capperi sotto sale1 cipolla media20Spagnole o di Gaeta1 spicchio d’aglio3-4 cucchiai di olio evo1/2 bicchiere di vino biancoSale fino q.b.1 ciuffo di prezzemoloPer preparare ilinconiniziamo lavando ilcon l’acqua fredda. Una volta puliti i tranci di, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tonno fresco Tonno fresco lesso con le cipolle, un buon antipasto | Cagliari vistanet Fresh cut, insalata su misura: il format ideato da 3 amici per una pausa pranzo light

Fresh Cut è il nuovo salad bar aperto da luglio nella pedonale via Carlo Alberto. Tre giovani amici hanno pensato ad un format salutare per tutti coloro che sono alla ricerca di leggerezza nella pausa ...

L’insalata di tonno e salmone, da gustare fredda

Per la preservazione del delicato ecosistema dei mari è fondamentale rispettare la stagionalità del pesce. Il periodo in cui in Italia è consentita la cattura del tonno pinne gialle è l’estate. In co ...

Attenti al lato segreto del "poke". Cos'è la "sindrome sgombroide"

Il Poke è considerato il piatto più trendy del momento. Dalle origini hawaiane, la versione originale si compone di quattro ingredienti essenziali, ossia pesce crudo pescato nelle acque dell’Oceano Pa ...

