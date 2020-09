Sui migranti non mi fermano più. Musumeci smaschera le bugie del governo a Lampedusa (Di lunedì 21 settembre 2020) Emergenza migranti a Lampedusa. L'hotspot scoppia e il Governatore della Sicilia denuncia bugie, ritardi e omissioni del governo Conte e del ministro Lamorgese. La situazione nell'isola è drammatica con oltre 1200 presenza di immigrati. Le condizioni igienico-sanitarie sono drammatiche e l'emergenza Covid aggrava ulteriormente la situazione. Musumeci annuncia che presto interverrà per porre fine a questa vergogna sotto gli occhi di tutti. "Oltre milleduecento (1256) presenze all'Hotspot di Lampedusa - scrive Musumeci su Facebook - Ancora ammassati, di nuovo. Lo Stato ha rivendicato in ogni sede la sua competenza, ma continua a non esercitarla fino in fondo. Segnalo che non mi risulta che nessuno degli interventi segnalati dalla ... Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Emergenza. L'hotspot scoppia e il Governatore della Sicilia denuncia, ritardi e omissioni delConte e del ministro Lamorgese. La situazione nell'isola è drammatica con oltre 1200 presenza di immigrati. Le condizioni igienico-sanitarie sono drammatiche e l'emergenza Covid aggrava ulteriormente la situazione.annuncia che presto interverrà per porre fine a questa vergogna sotto gli occhi di tutti. "Oltre milleduecento (1256) presenze all'Hotspot di- scrivesu Facebook - Ancora ammassati, di nuovo. Lo Stato ha rivendicato in ogni sede la sua competenza, ma continua a non esercitarla fino in fondo. Segnalo che non mi risulta che nessuno degli interventi segnalati dalla ...

