Spal | Di Francesco fa crack | lesione al collaterale del ginocchio destro

(Di lunedì 21 settembre 2020) La stagione di Federico Diinizia male, anche se per motivi che non hanno niente a che vedere con le prestazioni di campo. Il calciatore dellasi è infortunato a pochi giorni dal via della stagione di Serie B nel corso di una gara amichevole giocata contro l'Udinese di mister Gotti. Il figlio dell'allenatore del Cagliari ha rimediato unadelmediale del.IL COMUNICATO DELLAcaption id="attachment 895715" align="alignnone" width="594" Di, Getty Images/caption"Durante la gara amichevole Udinese-, disputata sabato 19 settembre, l’attaccante biancazzurro Federico Diin uno scontro di gioco fortuito con un avversario ha riportato ...

Lesione del collaterale mediale per l'attaccante della Spal ROMA (ITALPRESS) - Lesione di primo grado del collaterale mediale del ginocchio destro. Questa la diagnosi per Federico Di Francesco, infort ...Brutta notizia per la Spal, dopo l'amichevole di sabato contro l'Udinese. Federico Di Francesco, come riportato tramite un comunicato ufficiale dal club ferrarese, ha infatti subito la lesione del ...