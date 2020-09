Serious Sam 4: Croteam rilascia lo story trailer tamarrissimo (Di lunedì 21 settembre 2020) Croteam e Devolver Digital hanno rilasciato un tamarrissimo story trailer per Serious Sam 4, in attesa del suo arrivo su PC e Google Stadia il 24 settembre Sono stati da poco svelati i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC e il lancio di Serious Sam 4 si fa sempre più visceralmente vicino. Croteam ha anche recentemente svelato il perché della rimozione del sottotitolo originariamente previsto. “Planet Badass”, infatti, è un tanto simpatico quanto poco traducibile modo di dire in altre lingue che non siano l’inglese. Una scelta quanto mai triste, quindi, ma perfettamente sensata. Piuttosto che lasciarlo in inglese anche nelle altre edizioni, molto meglio rimuoverlo. Scelte eccessive, esattamente come ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 21 settembre 2020)e Devolver Digital hannoto unperSam 4, in attesa del suo arrivo su PC e Google Stadia il 24 settembre Sono stati da poco svelati i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC e il lancio diSam 4 si fa sempre più visceralmente vicino.ha anche recentemente svelato il perché della rimozione del sottotitolo originariamente previsto. “Planet Badass”, infatti, è un tanto simpatico quanto poco traducibile modo di dire in altre lingue che non siano l’inglese. Una scelta quanto mai triste, quindi, ma perfettamente sensata. Piuttosto che lasciarlo in inglese anche nelle altre edizioni, molto meglio rimuoverlo. Scelte eccessive, esattamente come ...

Novità videogiochi: Serious Sam 4 e Mafia Definitive Edition in arrivo questa settimana

Novità videogiochi: Serious Sam 4 e Mafia Definitive Edition in arrivo questa settimana

Arrivano anche Port Royal 4, Panzer Dragoon Remake per PC e RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition per PC e Nintendo Switch. Avete già deciso cosa comprare?

