Roma | Fonseca vuole Smalling | accordo ancora lontano con lo United

(Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato: ci sarebbedistanza tra i giallorossi e il Manchesterper ChrisLae Paulovogliono il ritorno in giallorosso di Chris. In casanista, il difensore inglese è l’obiettivo numero uno sul mercato insieme all’arrivo di Arek Milik. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, l’con il Manchestersarebbe. Difficile quindi chetorni nella capitale in tempi brevi. Ladeve accelerare per riportare in giallorosso l’inglese e sistemare la difesa ...

Sport_Mediaset : #Roma #Milik : #Fonseca chiama l'attaccante, i giallorossi pensano al prestito biennale ?? Settimana decisiva anche… - GoalItalia : Roma vicinissima a Milik, ma Dzeko potrebbe restare ???? Fonseca è pronto a cambiare modulo ?? - 21Ingresso : RT @DanieleLoMonaco: Cominciamo bene Chiambre’. Stasera il “dramma” della Roma, Allegri sostituto designato di Fonseca. Il calcio ridotto… - ferrante_pie : RT @cmdotcom: #Roma, #Fonseca è già a rischio: #Friedkin vuole Allegri! I dettagli - DanieleLoMonaco : Cominciamo bene Chiambre’. Stasera il “dramma” della Roma, Allegri sostituto designato di Fonseca. Il calcio ridot… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

La Gazzetta dello Sport

La Roma e Paulo Fonseca vogliono il ritorno in giallorosso di Chris Smalling. In casa romanista, il difensore inglese è l’obiettivo numero uno sul mercato insieme all’arrivo di Arek Milik. Secondo qua ...Nella prima giornata dell’election day molti hanno preferito forse votare per il turno inaugurale del pallone che ha fatto vedere cose belle (poche) e cose mediocri (molte). Partenza lenta: gol non ab ...Settimana decisiva per l'affare Milik-Roma. Il weekend di campionato non ha aiutato a sbloccare la situazione, le diplomazie torneranno alla carica sin da oggi per sbrogliare la matassa. L'attaccante ...