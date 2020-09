Referendum e regionali: riaperti i seggi, si vota fino alle 15 (Di lunedì 21 settembre 2020) - Lo speciale Elezioni con i risultati in tempo reale - Lo spoglio inizierà alle ore 15 con il Referendum e a seguire le regionali - Martedì 22 lo spoglio delle elezioni amministrative - Così la prima giornata di voto; alle 23 affluenza al 39,4% Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 21 settembre 2020) - Lo speciale Elezioni con i risultati in tempo reale - Lo spoglio inizieràore 15 con ile a seguire le- Martedì 22 lo spoglio delle elezioni amministrative - Così la prima giornata di voto;23 affluenza al 39,4%

borghi_claudio : Affluenza referendum nelle regioni dove non si vota per le regionali molto più alta di quello che mi aspettassi. C'… - Tommasolabate : Il fascino che provoca il contatto con la tessera elettorale non ha eguali. La democrazia è stupenda. Pensate sempr… - lorepregliasco : Un dato che colpisce: al momento l’affluenza è più in alta in Piemonte e Lombardia (dove c'è solo il referendum) ch… - GPGiampi : RT @peoplepubit: Dalla riapertura delle scuole a quella degli stadi, dal #referendum alle #regionali, sono molti i dibattiti tossici che ci… - catmassimo : RT @MCampadelli: Veramente utili questi.. ..da 30 anni per tagliare lo stipendio di alcune decine di rappresentanti del popolo e per dare 1… -