Referendum, Conte al seggio segue le norme anti-Covid e la matita vola a terra (Di lunedì 21 settembre 2020) Il presidente del Consiglio dopo aver votato al liceo Virgilio: «L'ho fatto in scienza e coscienza. Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica»

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Conte Referendum, Conte: «Ho votato in scienza e coscienza» Il Messaggero Il centrodestra va all'attacco per smantellare le zone rosse

Il premier, accorto, ha fiutato l'aria e si è inabissato. Silenzio e distanza di sicurezza dalle urne. Ma la spallata, probabile, potrebbe farsi sentire anche dalle parti di Palazzo Chigi. Certo, tutt ...

Nulla sarà più come prima. Per Conte è arrivato il giorno del giudizio

Il giorno del giudizio è arrivato. Conte, grillini e il Pd dovranno fare i conti con il verdetto popolare. Elezioni regionali e referendum costituzionale non faranno sconti. Francesco Storace, vicedir ...

Referendum, nel Siracusano ha votato una donna di 107 anni

14:11Catania, viola la quarantena per andare a fare la presidente di seggio: denunciata 14:08Lavori di ristrutturazione all’hotel Villa Igea, demolito parte dello storico ingresso 14:06Covid19 alla Mi ...

