Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti puntata di lunedì 21 settembre su Rete 4 (Di lunedì 21 settembre 2020) Quarta Repubblica, anticipazioni del programma di Nicola Porro in onda lunedì 21 settembre su Rete 4. Ospite: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani Stasera lunedì 21 settembre su Rete 4 continua l’appuntamento settimanale con “Quarta Repubblica” il programma d’informazione di Nicola Porro in onda ogni lunedì. L’appuntamento è per le 21:20 su Rete 4. Il prime time arriva dopo una lunga maratona in onda dalle 14:00 fino al Tg4 delle 19:00. Gran parte della puntata sarà dedicata ai risultati del Referendum per il taglio dei parlamentari e delle Regionali. Gli altri argomenti della puntata di lunedì 14 ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 21 settembre 2020)del programma di Nicola Porro in onda lunedì 21su4. Ospite: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani Stasera lunedì 21su4 continua l’appuntamento settimanale con “” il programma d’informazione di Nicola Porro in onda ogni lunedì. L’appuntamento è per le 21:20 su4. Il prime time arriva dopo una lunga maratona in onda dalle 14:00 fino al Tg4 delle 19:00. Gran parte dellasarà dedicata ai risultati del Referendum per il taglio dei parlamentari e delle Regionali. Gli altri argomenti delladi lunedì 14 ...

SMSNEWSOFFICIAL : Doppio appuntamento con “Quarta repubblica” lunedì 21 settembre - MauroBeltramo : RT @QRepubblica: Oggi dalle 14.50 in poi “Quarta Repubblica al voto” con @NicolaPorro su @rete4 #quartarepubblica - Sinclai91549135 : RT @QRepubblica: Oggi dalle 14.50 in poi “Quarta Repubblica al voto” con @NicolaPorro su @rete4 #quartarepubblica - naigr77 : RT @QRepubblica: Oggi dalle 14.50 in poi “Quarta Repubblica al voto” con @NicolaPorro su @rete4 #quartarepubblica - carlottasiani1 : RT @QRepubblica: Oggi dalle 14.50 in poi “Quarta Repubblica al voto” con @NicolaPorro su @rete4 #quartarepubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta Repubblica "Quarta Repubblica - Speciale al voto": su Rete4 e Tgcom24 in diretta tutti i risultati dell'election day TGCOM Elezioni Regionali 2020 e referendum: exit poll esclusivi su Affaritaliani.it

Elezioni Regionali 2020, referendum: l'Election day in diretta su Affaritaliani.it. Tutte le news sul voto Elezioni Regionali 2020 e referendum: exit poll esclusivi su Affaritaliani.it Alle 15 tutti d ...

Il tennis e lo Stato dell’Unione (di Cosimo Risi)

Il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione, Ursula von der Leyen lo condisce con la citazione del tennis nelle persone delle due ragazze di Finale Ligure che, durante la chiusura, giocavano dai te ...

Il Pd e un malinteso senso di responsabilità

Che cosa succede domani sera, a urne del referendum aperte? Proviamo a immaginare che il “no” al taglio dei parlamentari prevalga. Il voto riconsegnerebbe alle soffitte della storia il decennio dell’a ...

Elezioni Regionali 2020, referendum: l'Election day in diretta su Affaritaliani.it. Tutte le news sul voto Elezioni Regionali 2020 e referendum: exit poll esclusivi su Affaritaliani.it Alle 15 tutti d ...Il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione, Ursula von der Leyen lo condisce con la citazione del tennis nelle persone delle due ragazze di Finale Ligure che, durante la chiusura, giocavano dai te ...Che cosa succede domani sera, a urne del referendum aperte? Proviamo a immaginare che il “no” al taglio dei parlamentari prevalga. Il voto riconsegnerebbe alle soffitte della storia il decennio dell’a ...