Prima del Gran Consiglio, contro le politiche del DI di Gobbi (Di lunedì 21 settembre 2020) Presidio "antirazzista e per il rispetto dello stato di diritto", a partire dalle 12, davanti al Palazzo dei Congressi Leggi su media.tio.ch (Di lunedì 21 settembre 2020) Presidio "antirazzista e per il rispetto dello stato di diritto", a partire dalle 12, davanti al Palazzo dei Congressi

MatteoPedrosi : Inserimento #Atletico per #Torreira confermato: prima offerta rifiutata dall’Arsenal (prestito con opzione di risca… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, ritorno alla normalità non prima del Natale 2021. Così l'immunologo Anthony #Fauci, capo della task f… - emergenzavvf : Momenti di apprensione prima della gioia di vederlo in piedi. Salvato dai soccorritori fluviali dei #vigilidelfuoco… - giuliocolecchia : @SHIN_Fafnhir @BerselliThomas @Valerio50810961 Il voto di preferenza lo hanno già escluso dalla riforma elettorale… - Tomas1374 : Strano che ci abbiano impiegato 1 settimana a ritirar fuori la storia di #Morata che prima era una burla O lo era p… -