Previsioni Meteo | FOCUS sul maltempo dei prossimi giorni | ecco le zone più a rischio fenomeni estremi

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 21 settembre 2020)– È in atto oramai, da 24-36 ore, un cambiamento anche significativo del tempo su molte regioni italiane, in particolare del Centro e sulle aree centro orientali del Nord. Rovesci e temporali stanno sconfinando, localmente, anche al Sud, verso la Campania, la Lucania e la Puglia, per il momento un po’ meno esposti i settori centro-orientali del Nord, il resto del Sud e le aree insulari. Ma, per il corso della settimana, il flusso perturbato atlantico continuerà a insistere verso L’Italia e, ancora una volta, in particolare al Centro Nord, divenendo però via via più incisivo e penetrante, al punto da portare alcune fasi anche di locale. L’instabilità crescerà al Nord, dove si farà localmente intensa, persisterà, spesso ...