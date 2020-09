Positivo al Covid muore durante i soccorsi: "Costretto ad arrivare da solo all'ambulanza" (Di lunedì 21 settembre 2020) Si chiamava Carlo Lobina il 65enne Positivo al Covid-19 morto intorno alle 23 di sabato a Seui (Nuoro) mentre veniva soccorso dall’ambulanza del 118, probabilmente per una crisi respiratoria. La notizia viene riportata dall’Unione Sarda, scrivendo che si svolgerà sotto forma di incidente probatorio l’autopsia sul corpo dell’uomo. Il paziente sarebbe uscito di casa con la valigia per raggiungere l’ambulanza come richiestogli, avrebbe percorso 200 metri in una salita ripidissima e all’arrivo in cima sarebbe stramazzato al suolo rimanendo lì per circa 20 minuti. Nessuno si sarebbe accorto di nulla. Poi, sull’ambulanza non sarebbe stato presente defibrillatore. L’Unione Sarda riporta le dichiarazioni del legale dei familiari dell’uomo, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Si chiamava Carlo Lobina il 65enneal-19 morto intorno alle 23 di sabato a Seui (Nuoro) mentre veniva soccorso dall’del 118, probabilmente per una crisi respiratoria. La notizia viene riportata dall’Unione Sarda, scrivendo che si svolgerà sotto forma di incidente probatorio l’autopsia sul corpo dell’uomo. Il paziente sarebbe uscito di casa con la valigia per raggiungere l’come richiestogli, avrebbe percorso 200 metri in una salita ripidissima e all’arrivo in cima sarebbe stramazzato al suolo rimanendo lì per circa 20 minuti. Nessuno si sarebbe accorto di nulla. Poi, sull’non sarebbe stato presente defibrillatore. L’Unione Sarda riporta le dichiarazioni del legale dei familiari dell’uomo, ...

