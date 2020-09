“Mi ha presa, mi ha girata…”. Asia Argento, i fatti di letto con Fabrizio Corona finiscono in diretta tv (Di lunedì 21 settembre 2020) La puntata di ieri, domenica 21 settembre, di ‘Live- Non è la D’Urso’ ha visto come una delle protagoniste Asia Argento. La donna si è soffermata nuovamente sulla sua breve relazione sentimentale con Fabrizio Corona e per lui ha speso parole dolci, infatti lo ha ricordato con grande affetto. Con un sorriso smagliante stampato sulla faccia, ha posto l’attenzione su alcuni dettagli hot che l’ex re dei paparazzi tirò fuori tempo fa. E in parte Asia ha confermato quelle sue affermazioni. Ha quindi dichiarato in diretta: “Ha detto che a letto mi ha fatto vedere le stelle? Mhh…Mi ha preso, mi ha messo, mi ha girato, mi ha fatto. Poi ho detto: ‘Wow, forse ho visto le stelle'”. Quella ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) La puntata di ieri, domenica 21 settembre, di ‘Live- Non è la D’Urso’ ha visto come una delle protagoniste. La donna si è soffermata nuovamente sulla sua breve relazione sentimentale cone per lui ha speso parole dolci, inlo ha ricordato con grande affetto. Con un sorriso smagliante stampato sulla faccia, ha posto l’attenzione su alcuni dettagli hot che l’ex re dei paparazzi tirò fuori tempo fa. E in parteha confermato quelle sue affermazioni. Ha quindi dichiarato in: “Ha detto che ami ha fatto vedere le stelle? Mhh…Mi ha preso, mi ha messo, mi ha girato, mi ha fatto. Poi ho detto: ‘Wow, forse ho visto le stelle'”. Quella ...

