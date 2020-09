Liverpool, due Klopp in panchina? Il web si scatena per la somiglianza col collaboratore… (Di lunedì 21 settembre 2020) Vince anche la seconda gara di Premier League il Liverpool e il segreto, oltre ad una squadra fantastica, potrebbe essere... avere due Jurgen Klopp in panchina. Si fa per dire, ovviamente, ma i fan, nel corso della sfida dei Reds contro il Chelsea si sono accorti della grandissima somiglianza tra il mister e un suo membro dello staff, per altro già noto in passato per aver lavorato in altre squadre.Klopp, il Liverpool ne ha due in panchina...Sui social si è scatenata la "Klopp sosia mania" se così si può definire. Infatti, in tanti, tra Instagram e Twitter hanno notato come il collaboratore del manager tedesco sia davvero molto simile a lui. Stesso colore di capelli, stessa barba e quasi stessi ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 settembre 2020) Vince anche la seconda gara di Premier League ile il segreto, oltre ad una squadra fantastica, potrebbe essere... avere due Jurgenin. Si fa per dire, ovviamente, ma i fan, nel corso della sfida dei Reds contro il Chelsea si sono accorti della grandissimatra il mister e un suo membro dello staff, per altro già noto in passato per aver lavorato in altre squadre., ilne ha due in...Sui social si èta la "sosia mania" se così si può definire. Infatti, in tanti, tra Instagram e Twitter hanno notato come il collaboratore del manager tedesco sia davvero molto simile a lui. Stesso colore di capelli, stessa barba e quasi stessi ...

ItaSportPress : Liverpool, due Klopp in panchina? Il web si scatena per la somiglianza col collaboratore... -… - mr_kubra : RT @TGol61: Kanté visto nelle ultime due partite, nazionale e partita di oggi persa contro il Liverpool, non incanta per nulla. Sotto tono… - totofaz : @daves80 @OfficialRadja Assolutamente no. Gioca le prime 8 col modulo ereditato ovvero 4-2-3-1. Perde due partite (… - TGol61 : Kanté visto nelle ultime due partite, nazionale e partita di oggi persa contro il Liverpool, non incanta per nulla.… - FrancescoD28 : @s1mon9901 @juventusfc Guarda De Sciglio come Pellegrini sono entrambi due riserve. E ti ricordo che su Pellegrini… -