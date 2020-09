Grande Fratello Vip, l'accusa a Patrizia De Blanck: "Non si lava, a Roma lo sanno tutti" (Di lunedì 21 settembre 2020) A Domenica Live dibattito sulla scarsa igiene della Contessa protagonista della quinta edizione del Patrizia De Blanck. Leggi su comingsoon (Di lunedì 21 settembre 2020) A Domenica Live dibattito sulla scarsa igiene della Contessa protagonista della quinta edizione delDe

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - usato_di_sicuro : @darizio @lorenzhaus @HuffPostItalia 1- Lei ha parlato di 'decisione' Sta dicendo che le persone di colore possono… - RottoMeso : non c'è nulla da fare, la merda la si smucina anche quando non c'è. -