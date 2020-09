GF Vip: “La concorrente non si lava, lo sanno tutti” (Di lunedì 21 settembre 2020) Continua a essere chiacchieratissima la contessa Patrizia De Blanck che da quando è entrata al Grande Fratello Vip ha seminato il ‘panico’. Parolacce a raffica, spogliarelli integrali a sorpresa e liti. A Domenica Live, nella puntata in onda il 20 settembre 2020, è emerso un altro curioso aneddoto sulla donna romana. Non proprio un complimento. A riferirlo Andrea Ripa di Meana, che si dichiara suo amico. l’uomo ha detto che la contessa non ha un buon rapporto con il lavaggio del proprio corpo. A fargli eco, Serena Grandi. “Lo sa tutta Roma”, ha chiosato l’attrice, scatenando l’interesse di Barbara d’Urso che ha strabuzzato gli occhi non credendo alle proprie orecchie. Karina Cascella, invece, ha rifilato una stoccata ad Andrea Ripa di Meana, sostenendo che un buon amico non si ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 21 settembre 2020) Continua a essere chiacchieratissima la contessa Patrizia De Blanck che da quando è entrata al Grande Fratello Vip ha seminato il ‘panico’. Parolacce a raffica, spogliarelli integrali a sorpresa e liti. A Domenica Live, nella puntata in onda il 20 settembre 2020, è emerso un altro curioso aneddoto sulla donna romana. Non proprio un complimento. A riferirlo Andrea Ripa di Meana, che si dichiara suo amico. l’uomo ha detto che la contessa non ha un buon rapporto con ilggio del proprio corpo. A fargli eco, Serena Grandi. “Lo sa tutta Roma”, ha chiosato l’attrice, scatenando l’interesse di Barbara d’Urso che ha strabuzzato gli occhi non credendo alle proprie orecchie. Karina Cascella, invece, ha rifilato una stoccata ad Andrea Ripa di Meana, sostenendo che un buon amico non si ...

