Effetto Dzeko per la Roma in Borsa: titolo giù del 5%

Il doppio affare Dzeko-Milik che rischia di saltare con conseguente plusvalenza rimandata e le operazioni legate all'Opa di Friedkin riportano verso il basso il titolo della Roma in Borsa. In una giornata segnata da perdite in tutta Europa, le azioni del club giallorosso hanno fatto segnare il risultato peggiore tra i tre club italiani.

