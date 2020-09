Domenica Live, ospite fa una rivelazione “scioccante” su Patrizia De Blanck: la reazione di Barbara D’Urso (Di lunedì 21 settembre 2020) Patrizia De Blanck ormai è quotidianamente al centro dell’attenzione non solo al GF Vip 5 ma anche in tutte le trasmissioni in cui si commenti il reality di Alfonso Signorini, poco fa infatti un ospite di Domenica Live ha fatto una rivelazione tutt’altro che lusinghiera sulla contessa a cui Barbara D’Urso è rimasta sbalordita. Patrizia De Blanck, ospite di Barbara D’Urso fa una rivelazione scioccante: “Non si lava” Non passa giorno in cui non si parla di Patrizia De Blanck, la contessa generalmente è sempre al centro dell’attenzione per il suo comportamento al GF Vip 5 in cui litiga, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 settembre 2020)Deormai è quotidianamente al centro dell’attenzione non solo al GF Vip 5 ma anche in tutte le trasmissioni in cui si commenti il reality di Alfonso Signorini, poco fa infatti undiha fatto unatutt’altro che lusinghiera sulla contessa a cuiD’Urso è rimasta sbalordita.DediD’Urso fa unascioccante: “Non si lava” Non passa giorno in cui non si parla diDe, la contessa generalmente è sempre al centro dell’attenzione per il suo comportamento al GF Vip 5 in cui litiga, ...

