Djokovic vince gli Internazionali d’Italia, battuto Schwartzman (Di lunedì 21 settembre 2020) Novak Djokovic batte Schwartzman e si aggiudica per la quinta volta in carriera gli Internazionali d’Italia. E’ il 36° Masters 1000 vinto Dopo la squalifica agli US Open, Novak Djokovic reagisce da campione e vince per la quinta volta in carriera gli Internazionali d’Italia. battuto in finale Schwartzman 7-5 6-3, dopo due set molto combattuti. Con questa vittoria supera Nadal in testa alla classifica dei Masters 1000 vinti. Sono 36 per il serbo, uno in meno per lo spagnolo. Si tratta dell’81° titolo in carriera, il 5° nel 2020 considerando anche l’Atp Cup. Adesso obiettivo Ronald Garros, dove il grande favorito sarà Nadal. Per l’argentino sfuma non solo la prima vittoria in carriera in un 1000, ma ... Leggi su zon (Di lunedì 21 settembre 2020) Novakbattee si aggiudica per la quinta volta in carriera glid’Italia. E’ il 36° Masters 1000 vinto Dopo la squalifica agli US Open, Novakreagisce da campione eper la quinta volta in carriera glid’Italia.in finale7-5 6-3, dopo due set molto combattuti. Con questa vittoria supera Nadal in testa alla classifica dei Masters 1000 vinti. Sono 36 per il serbo, uno in meno per lo spagnolo. Si tratta dell’81° titolo in carriera, il 5° nel 2020 considerando anche l’Atp Cup. Adesso obiettivo Ronald Garros, dove il grande favorito sarà Nadal. Per l’argentino sfuma non solo la prima vittoria in carriera in un 1000, ma ...

WeAreTennisITA : ?? IL RE DEI 1??0??0??0?? ?? Djokovic vince per la quinta volta gli Internazionali BNL d'Italia e si riprende il rec… - DiegoAmbrosin : #Djokovic vince Roma e arriva a Parigi da favorito...forse più di #Nadal.... #IBI20 #RG20 - BEPPESARNO : ...Nole #Djokovic #Re di #Roma per la 5° volta in carriera. Vince in 2 set combattuti contro l'argentino… - Davideblu : RT @vitasportivait: ??#Tennis | #IBI20 ?? Roma è di Novak #Djokovic ???? ?? #Schwartzman ???? si butta via nel primo set (era avanti di due br… - RSIsport : ?????? Djokovic vince il suo quinto tiolo a Roma, il 36o nei Masters 1000. Battuto Schwartzman in due set -