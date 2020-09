Djokovic-Schwartzman in tv oggi: orario, canale e live streaming finale Internazionali 2020 (Di lunedì 21 settembre 2020) Novak Djokovic e Diego Schwartzman si affronteranno in occasione della finale degli Internazionali BNL d’Italia 2020, abili ad avere la meglio rispettivamente su Casper Ruud e Denis Shapovalov. L’argentino trova di fronte a sé l’occasione che vale una carriera, sebbene debba superare il numero uno al mondo. L’incontro andrà in scena oggi, lunedì 21 settembre, non prima delle ore 17.00: diretta televisiva in contemporanea su Sky Sport (canale 201 o 204) e SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con annessi live streaming su Sky Go e sul sito ufficiale di SuperTennis. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Novake Diegosi affronteranno in occasione delladegliBNL d’Italia, abili ad avere la meglio rispettivamente su Casper Ruud e Denis Shapovalov. L’argentino trova di fronte a sé l’occasione che vale una carriera, sebbene debba superare il numero uno al mondo. L’incontro andrà in scena, lunedì 21 settembre, non prima delle ore 17.00: diretta televisiva in contemporanea su Sky Sport (201 o 204) e SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con annessisu Sky Go e sul sito ufficiale di SuperTennis. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match.

