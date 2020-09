Di Maio vuole sforbiciare ancora: ora tagliamo gli stipendi dei parlamentari. Ma il Pd presenta il conto (Di lunedì 21 settembre 2020) Luigi Di Maio non vedeva l’ora di festeggiare e purtroppo la vittoria dei SI glielo ha consentito. Così, parla ancora una volta di risultato storico: una costante dei pentastellati che la storia non la conoscono e non la studiano. Torna sulle barricate movimentiste delle origini: “Ora – annuncia – normalizziamo gli stipendi dei parlamentari“. La strategia di Di Maio: cavalcare l’antipolitica Il tentativo del capo politico del M5S è chiarissimo: soffiare sul fuoco dell’anticasta, sollecitare quel sentimento di antipolitica che ha fatto la fortuna di un raggruppamento nato dall’iniziativa di un comico e dei suoi vaffa day. Colpire sempre e ancora il Parlamento: prima riducendo il numero degli eletti, poi tagliando loro lo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Luigi Dinon vedeva l’ora di festeggiare e purtroppo la vittoria dei SI glielo ha consentito. Così, parlauna volta di risultato storico: una costante dei pentastellati che la storia non la conoscono e non la studiano. Torna sulle barricate movimentiste delle origini: “Ora – annuncia – normalizziamo glidei“. La strategia di Di: cavalcare l’antipolitica Il tentativo del capo politico del M5S è chiarissimo: soffiare sul fuoco dell’anticasta, sollecitare quel sentimento di antipolitica che ha fatto la fortuna di un raggruppamento nato dall’iniziativa di un comico e dei suoi vaffa day. Colpire sempre eil Parlamento: prima riducendo il numero degli eletti, poi tagliando loro lo ...

