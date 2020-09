Covid a scuola, un positivo alle medie di Origgio: 10 insegnanti in quarantena (Di lunedì 21 settembre 2020) Una docente dell’Istituto comprensivo Manzoni, operativa alla scuola media “Schiaparelli” di Origgio, è risultata positiva al Covid-19. A renderlo noto è il sindaco uscente Mario Ceriani: “Sono stato informato dalla nuova dirigente scolastica – riferisce – Si tratta di un’insegnante che aveva partecipato a una riunione preliminare alla riapertura della scuola, pertanto sono stati messi … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 21 settembre 2020) Una docente dell’Istituto comprensivo Manzoni, operativa allamedia “Schiaparelli” di, è risultata positiva al-19. A renderlo noto è il sindaco uscente Mario Ceriani: “Sono stato informato dalla nuova dirigente scolastica – riferisce – Si tratta di un’insegnante che aveva partecipato a una riunione preliminare alla riapertura della, pertanto sono stati messi … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Tg3web : Polemiche in una scuola di Bolzano dove, per rispettare le norme anti-covid, si è deciso di dividere una classe in… - chetempochefa : 'Ho 45 anni e sono immunodepressa, essendo reduce da un trapianto di midollo. Ho un bimbo di 10 anni che va a scuol… - gaiatortora : Sarebbe stato bello vedere tutto questo impegno sulla scuola prima. Ci voleva il Covid, temo. Quando mi dicevano 'l… - Lucil1Luciana : RT @GiulianoPalotto: Due bambini non possono scambiarsi una matita o la merendina. In compenso io posso andare al supermercato e toccare t… - LaStampa : La segretaria Cisl Scuola: “Sarà una ricerca difficoltosa: gli istituti per rispettare le regole anti-Covid hanno t… -