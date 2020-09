Corbo: il Napoli cambia quando Gattuso manda in soffitta l’arrugginito 4-3-3 dei 91 punti (Di lunedì 21 settembre 2020) Antonio Corbo, su Repubblica Napoli, fotografa i punti salienti della partita di ieri vinta dal Napoli 2-0 a Parma. Accade tutto appena Gattuso manda in campo Osimhen, ritirando Demme mediano tascabile, timido, costretto dal diretto avversario Kucka a passaggetti corti. Da un 4-3-3 che soffoca la squadra in ossessivo palleggio, senza ritmo e senza sbocchi, il Napoli finalmente esplode. Trova gli spazi per distendersi, cerca la profondità con Osimhen che presenta doti finora solo immaginate. Un’ora e con il cambio Demme-Osimhen, è un’altra domenica per il Napoli. Gattuso deve tenerne conto. L’idea di sfibrare gli avversari con un’ora di non gioco per poi stenderli è una teoria suggestiva, ma ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) Antonio, su Repubblica, fotografa isalienti della partita di ieri vinta dal2-0 a Parma. Accade tutto appenain campo Osimhen, ritirando Demme mediano tascabile, timido, costretto dal diretto avversario Kucka a passaggetti corti. Da un 4-3-3 che soffoca la squadra in ossessivo palleggio, senza ritmo e senza sbocchi, ilfinalmente esplode. Trova gli spazi per distendersi, cerca la profondità con Osimhen che presenta doti finora solo immaginate. Un’ora e con il cambio Demme-Osimhen, è un’altra domenica per ildeve tenerne conto. L’idea di sfibrare gli avversari con un’ora di non gioco per poi stenderli è una teoria suggestiva, ma ...

