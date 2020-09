Combinata nordica, azzurri di Coppa del Mondo in ritiro a Bischofshofen (Di lunedì 21 settembre 2020) La Nazionale di Combinata nordica prosegue la preparazione in vista della prossima stagione. Le squadre A e Osservati svolgeranno un raduno a Bischofshofen (Austria) da lunedì 21 e venerdì 25 settembre. Il direttore tecnico Federico Rigoni ha convocato Raffaele Buzzi, Giulio Bezzi e Alessandro Pittin, che saranno seguiti anche dall’allenatore responsabile Danny Winkelmann ed il tecnico Aaron Kostner. Le squadre B, C e di Interesse Nazionale di salto e Combinata nordica si alleneranno invece tra Tarvisio, Planica, Villach e Kranj da mercoledì 23 a domenica 27 settembre. Al raduno saranno presenti Iacopo Bortolas, Stefano Radovan, Manuel Facchini, Camilla Comazzi, Asia Marcato, Bryan Venturini, Luca Libener, Davide Moreschini, Greta Pinzani, Martina Zanitzer, Martino ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) La Nazionale diprosegue la preparazione in vista della prossima stagione. Le squadre A e Osservati svolgeranno un raduno a(Austria) da lunedì 21 e venerdì 25 settembre. Il direttore tecnico Federico Rigoni ha convocato Raffaele Buzzi, Giulio Bezzi e Alessandro Pittin, che saranno seguiti anche dall’allenatore responsabile Danny Winkelmann ed il tecnico Aaron Kostner. Le squadre B, C e di Interesse Nazionale di salto esi alleneranno invece tra Tarvisio, Planica, Villach e Kranj da mercoledì 23 a domenica 27 settembre. Al raduno saranno presenti Iacopo Bortolas, Stefano Radovan, Manuel Facchini, Camilla Comazzi, Asia Marcato, Bryan Venturini, Luca Libener, Davide Moreschini, Greta Pinzani, Martina Zanitzer, Martino ...

