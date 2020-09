Chiara Ferragni fissa il prossimo obiettivo: quotare il suo brand in Borsa (Di lunedì 21 settembre 2020) L’intervista di Chiara Ferragni a ‘Corriere Economia’: “Voglio far quotare in Borsa il brand”. MILANO – quotare il proprio brand in Borsa. E’ questo il prossimo obiettivo di Chiara Ferragni svelato in un’intervista a Corriere Economia: “Vogliamo creare un marchio lifestyle di lusso che possa essere quotato in Borsa o confluire in un grande gruppo di lusso …. Prima dobbiamo fare in modo di rendere marchio e azienda appealing …“. Chiara Ferragni pensa in grande Nessuna paura per Chiara Ferragni che ha intenzione di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020) L’intervista dia ‘Corriere Economia’: “Voglio farinil”. MILANO –il proprioin. E’ questo ildisvelato in un’intervista a Corriere Economia: “Vogliamo creare un marchio lifestyle di lusso che possa essere quotato ino confluire in un grande gruppo di lusso …. Prima dobbiamo fare in modo di rendere marchio e azienda appealing …“.pensa in grande Nessuna paura perche ha intenzione di ...

