Campagna elettorale falsa Emiliano | volano pesanti accuse | cosa spunta su di lui

(Di lunedì 21 settembre 2020) Michelenel mirino per aver presumibilmente violato il silenzio. Dopo la denuncia di Marco Bentivogli, attivista di Azione, arriva quella dell'avversario, Raffaele Fitto. "Ci consola - scrive il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Puglia su Facebook - solo la consapevolezza di essere alle battute finali di unafarsa e". E ancora: ", unico candidato presidente ad aver rotto il silenzioinviando ai giornalisti dichiarazioni propagandistiche con tanto di video allegato, si difende accusandomi ma dicendo il falso. E siccome a ogni nostra dichiarazione, al contrario delle sue, noi parliamo con fatti alleghiamo le inserzioni a pagamento di cui allegano screenshot della Ad Library ...

matteorenzi : In questa campagna elettorale è stato bello incontrare tanti ragazzi #millennials. Un abbraccio doppio a tutti quel… - micheleemiliano : Ogni volta che un cittadino va a votare, mi chiama al telefono e mi dice “ho fatto il mio dovere”. È una cosa belli… - FrancescoBonif1 : Abbiamo iniziato la campagna elettorale da Crispino del Lamone, dove i nazisti trucidarono uomini e donne. Abbiamo… - MariMario1 : RT @Libero_official: 'Campagna elettorale falsa'. Michele #Emiliano, volano pesanti accuse dall'avversario alle #Regionali Raffaele #Fitto:… - gabrieppe5stars : RT @serebellardinel: Subdoli, meschini e disonesti: questo è la @LegaSalvini che nel giorno delle #regionali2020 vìola il divieto di campag… -

Mario Trombetta, in lista con la Lega, è il candidato della Capitanata che negli ultimi tre mesi ha speso più di tutti in pubblicità elettorale su Facebook, quasi 10mila euro. Un importo più che doppi ..."Ci consola - scrive il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Puglia su Facebook - solo la consapevolezza di essere alle battute finali di una campagna elettorale farsa e falsa".Dopo settimane di campagna elettorale ci siamo. I legnanesi sono chiamati ad esprimere la loro preferenza per decidere chi sarà il nuovo sindaco di Legnano. Si voterà anche riguardo la proposta di ...