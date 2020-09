Calciomercato Benevento, prosegue la trattativa per Iago Falque (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato Benevento: i giallorossi proseguono la trattativa con il Torino per Iago Falque Il Benevento è alla ricerca di un fantasista e l’obiettivo in cima alla lista sarebbe Iago Falque del Torino, nell’ultima stagione in prestito al Genoa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso sarebbe intenzionato ad abbreviare i tempi per chiudere la trattativa. Bisognerà troverà però un punto di incontro con i granata sulla valutazione economica del cartellino di Iago, con il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2022. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020): i giallorossi proseguono lacon il Torino perIlè alla ricerca di un fantasista e l’obiettivo in cima alla lista sarebbedel Torino, nell’ultima stagione in prestito al Genoa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso sarebbe intenzionato ad abbreviare i tempi per chiudere la. Bisognerà troverà però un punto di incontro con i granata sulla valutazione economica del cartellino di, con il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2022. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Iemmello riparte dalla #Spagna: accordo raggiunto con il #LasPalmas - strider1982 : RT @MontaldoLorenzo: #juventussampdoria ha reso evidente che: -questa #samp con questi terzini e questi esterni non può giocare con il 442… - MontaldoLorenzo : #juventussampdoria ha reso evidente che: -questa #samp con questi terzini e questi esterni non può giocare con il 4… - Max_Mogavero : #Benevento, giorni decisivi per Iago Falque. Il #Pescara aspetta Tuia #seriea #calciomercato #torino… - erraioo : Pippo Inzaghi grande cuore rossonero -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Benevento Calciomercato Benevento, assalto in casa Milan | Pronto il doppio colpo! SerieBnews.com IL PUNTO SULLA A, dopo il primo turno parziale del nuovo campionato

La giostra del calcio di massima serie è ripartita nel fine settimana appena trascorso. Una prima giornata che tuttavia vede mancare all’appello ancora quattro gare, una delle quali si disputa questa ...

E' già la Juve di Pirlo,gioco,idee e tris alla Sampdoria

La nuova Juventus e Pirlo allenatore partono con il botto: 3 reti alla Sampdoria firmate Kulusevski, Bonucci e Ronaldo, tre punti conquistati e, finalmente, il bel gioco tanto atteso. E lo Stadium rit ...

Il gesto che fa scoppiare la bufera. Ecco chi è l'uomo in meno di oggi

Il campionato di Serie A 2020-2021 ha preso ufficialmente il via e la Juventus ha continuato a fare quello che ha sempre fatto negli ultimi nove anni: vincere. Sul campo non ci sono state particolari ...

La giostra del calcio di massima serie è ripartita nel fine settimana appena trascorso. Una prima giornata che tuttavia vede mancare all’appello ancora quattro gare, una delle quali si disputa questa ...La nuova Juventus e Pirlo allenatore partono con il botto: 3 reti alla Sampdoria firmate Kulusevski, Bonucci e Ronaldo, tre punti conquistati e, finalmente, il bel gioco tanto atteso. E lo Stadium rit ...Il campionato di Serie A 2020-2021 ha preso ufficialmente il via e la Juventus ha continuato a fare quello che ha sempre fatto negli ultimi nove anni: vincere. Sul campo non ci sono state particolari ...