Appendino condannata a 6 mesi nel processo Ream. "Mi autosospendo da M5s. Avanti come sindaca" (Di lunedì 21 settembre 2020) La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a sei mesi nell’ambito del processo Ream. Stessa condanna per l’assessore comunale al Bilancio, Sergio Ronaldo. Otto mesi, invece, per l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana. “Porterò a termine il mio mandato da sindaca. come previsto dal codice etico mia autosospenderò dal Movimento 5 stelle”, ha dichiarato la sindaca.Il processo verteva sul caso dell’ex Westinghouse e di una caparra da cinque milioni che la Ream, società partecipata della Fondazione Crt, aveva versato al Comune, ai tempi della precedente giunta, per avere un diritto di prelazione sull’area ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Ladi Torino, Chiara, è stataa seinell’ambito del. Stessa condanna per l’assessore comunale al Bilancio, Sergio Ronaldo. Otto, invece, per l’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana. “Porterò a termine il mio mandato daprevisto dal codice etico mia autosospenderò dal Movimento 5 stelle”, ha dichiarato la.Ilverteva sul caso dell’ex Westinghouse e di una caparra da cinque milioni che la, società partecipata della Fondazione Crt, aveva versato al Comune, ai tempi della precedente giunta, per avere un diritto di prelazione sull’area ...

