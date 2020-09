Agente Osimhen sicuro: «Il Napoli con lui è da scudetto» (Di lunedì 21 settembre 2020) Osita Okolo, Agente dell’entourage di Osimhen, ha parlato del suo assistito e degli obiettivi del Napoli con il nuovo attaccante L’Agente di Osimhen Osita Osolo è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Le sue parole sulle ambizioni del Napoli con il suo assistito. «Ieri Osimhen ha cambiato le sorti della partita quando è subentrato. Gli ho parlato, era molto felice, mi ha detto di essere eccitato per il buon impatto che ha avuto e che è soltanto l’inizio, l’ho trovato davvero motivato. Oltretutto ha raggiunto un ottimo feeling con i suoi compagni di squadra, quando me l’ha detto gli ho chiesto: “La lingua diversa non è un problema?”. La sua risposta mi ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Osita Okolo,dell’entourage di, ha parlato del suo assistito e degli obiettivi delcon il nuovo attaccante L’diOsita Osolo è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Le sue parole sulle ambizioni delcon il suo assistito. «Ieriha cambiato le sorti della partita quando è subentrato. Gli ho parlato, era molto felice, mi ha detto di essere eccitato per il buon impatto che ha avuto e che è soltanto l’inizio, l’ho trovato davvero motivato. Oltretutto ha raggiunto un ottimo feeling con i suoi compagni di squadra, quando me l’ha detto gli ho chiesto: “La lingua diversa non è un problema?”. La sua risposta mi ha ...

