Affluenza alle urne alle ore 23 per referendum ed elezioni regionali 2020: i dati (Di lunedì 21 settembre 2020) Ecco quanti elettori hanno votato, nella prima giornata di apertura delle urne, al referendum e alle elezioni regionali e comunali del 20 e 21 settembre Leggi su corriere (Di lunedì 21 settembre 2020) Ecco quanti elettori hanno votato, nella prima giornata di apertura delle, ale comunali del 20 e 21 settembre

you_trend : ? Ecco la mappa per comune dell'affluenza alle ore 12 del #referendum - you_trend : ??? Alle 19 si amplia la forbice di affluenza al #Referendum fra le regioni al voto per le regionali e le altre: 7… - you_trend : ? Ecco la mappa per comune dell'affluenza alle ore 19 del #referendum #maratonayoutrend - MichelaRoi : RT @lucfontana: Referendum, i dati dell’affluenza aggiornati alle 23 di domenica (via @Corriere) - MartinaCeriello : RT @FabrizioDelpret: La bassissima #affluenza è una sconfitta clamorosa per la Democrazia. Rinunciare ad un diritto costato SANGUE ai nost… -