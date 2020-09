Vinales conquista il Gp dell’Emilia Romagna, ritiro per Rossi (Di domenica 20 settembre 2020) MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Maverick Vinales vince il Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Nel secondo appuntamento sul tracciato di Misano è il pilota spagnolo della Yamaha a conquistare il gradino più alto del podio riuscendo a concretizzare la pole position conquistata nella giornata di sabato. Podio tutto spagnolo con Joan Mir secondo e Pol Espargaro terzo mentre scivola in quarta posizione Fabio Quartararo, terzo sul traguardo penalizzato di tre secondi per non aver effettuato il long lap penalty. Seguono Miguel Oliveira, Takaaki Nakagami, Alex Marquez, Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli (9° nonostante una caduta nel primo giro) e Danilo Petrucci in top-10. C’è tanto rammarico soprattutto per Francesco Bagnaia, a lungo leader della gara e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020) MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Maverickvince il Gran Premio dell’Emiliae della Riviera di Rimini. Nel secondo appuntamento sul tracciato di Misano è il pilota spagnolo della Yamaha are il gradino più alto del podio riuscendo a concretizzare la pole positionta nella giornata di sabato. Podio tutto spagnolo con Joan Mir secondo e Pol Espargaro terzo mentre scivola in quarta posizione Fabio Quartararo, terzo sul traguardo penalizzato di tre secondi per non aver effettuato il long lap penalty. Seguono Miguel Oliveira, Takaaki Nakagami, Alex Marquez, Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli (9° nonostante una caduta nel primo giro) e Danilo Petrucci in top-10. C’è tanto rammarico soprattutto per Francesco Bagnaia, a lungo leader della gara e ...

