Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBREORE 17:20 SIMONE PAZZAGLIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA RALLENTAMENTO ANCHE SULLA PONTNA TRA CASTAGNETTA E CASTELNO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONESI RALLENTA ANCHE SULL’AUREALIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PASSIAMO AI LAVORI SULLA SS260 PICENTE: INTERVENTI DI POTATURA A CURA DI ANAS DAL KM 29+462 AL KM 48+330, DAL 21 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE IN FASCIA ORARIA 7:00 ALLE 18:00 ISTITUITI SENSO UNICO ALTERNATO, DIVIETO DI SORPASSO E LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 40 KM/H A SANTA MARINELLA DALLE 7 DI DOMANI FINO A FINE LAVORI ISTITUITO DIVIETO ...