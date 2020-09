Tommaso Zorzi, accusa choc a Domenica Live: “Sono gay, mi ha preso in giro” (Di domenica 20 settembre 2020) Gian Maria Sainato a Domenica Live ha rivelato che Tommaso Zorzi lo ha preso in giro sulla sua omosessualità quando lui non era dichiarato. Tommaso Zorzi è uno dei pochi concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini che nel giro di pochi giorni è riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, … L'articolo Tommaso Zorzi, accusa choc a Domenica Live: “Sono gay, mi ha preso in giro” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 20 settembre 2020) Gian Maria Sainato aha rivelato chelo hain giro sulla sua omosessualità quando lui non era dichiarato.è uno dei pochi concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini che nel giro di pochi giorni è riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, … L'articolo: “Sono gay, mi hain giro” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

