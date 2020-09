Super Mario 3D All Stars, arriva su Switch una collezione di classici 3D per il 35° anniversario dell’icona Nintendo – La nostra prova (Di domenica 20 settembre 2020) Super Mario 3D All Stars è una raccolta di alcuni dei classici in tre dimensioni che hanno fatto la storia del videogioco dell’idraulico baffuto di Nintendo. Disponibile ora per Switch, è un ottimo modo per approcciarsi a dei titoli che, essendo usciti anni fa per console ormai fuori produzione, difficilmente si possono provare se non da qualche amico che ha ancora le vecchie console. Mario 64, primo gioco della lista è anche la prima avventura in 3D dell’idraulico, invitato dalla Principessa Peach al castello per una fetta di torta, si ritrova ancora una volta a doverla salvare, una storia semplice che si ripete, ma per la prima volta con un aspetto completamente diverso, nel 1997 su Nintendo64 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020)3D Allè una raccolta di alcuni deiin tre dimensioni che hanno fatto la storia del videogioco dell’idraulico baffuto di. Disponibile ora per, è un ottimo modo per approcciarsi a dei titoli che, essendo usciti anni fa per console ormai fuori produzione, difficilmente si possonore se non da qualche amico che ha ancora le vecchie console.64, primo gioco della lista è anche la prima avventura in 3D dell’idraulico, invitato dalla Principessa Peach al castello per una fetta di torta, si ritrova ancora una volta a doverla salvare, una storia semplice che si ripete, ma per la prima volta con un aspetto completamente diverso, nel 1997 su64 ...

