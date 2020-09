Scossa di terremoto in Croazia | magnitudo superiore a 4 DATI e MAPPE

(Di domenica 20 settembre 2020) Unmb 4.5 si è verificato in, alle 12:59:03, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.L'articolodiina 4Meteo Web.

SkyTG24 : Terremoto Grecia, a Creta forte scossa di magnitudo 5.9 - nicola_vecchio : RT @Geomagazineit: Una scossa di #terremoto di magnitudo 4.5 si è verificata in Croazia, ad una profondità ipocentrale di 10 km! Lo ha reso… - Geomagazineit : Una scossa di #terremoto di magnitudo 4.5 si è verificata in Croazia, ad una profondità ipocentrale di 10 km! Lo ha… - terremotoalert : #terremoto Scossa di terremoto il 2020-09-20 10:59:03 (M4.0) Croatia region 44.2 16.0 (8fbb3) - LetiziaFirenze : La Toscana trema: scossa di terremoto all’alba nel senese -

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.4, si è verificata alle ore 03:42 (ore 11:42 in Italia) con epicentro nei pressi di Isla Seymour Norte, Ecuador. La profondità stimata è stata di circa 10 Km. Po ...Trapani - Le leggere scosse sismiche che da qualche giorno si registrano nella Valle del Belice hanno indotto il governo Musumeci ad accendere i riflettori su ventuno di quei Comuni, ricadenti tra le ...Una lieve scossa di terremoto in Toscana, nel senese. Un terremoto di magnitudo 2.2 è avvenuto in provincia di Siena, con epicentro a 3 chilometri da Chiusdino. Il terremoto, ad una profondità di 8 km ...