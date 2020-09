Roma, Carabinieri aggrediti sparano e uccidono l’uomo (Di domenica 20 settembre 2020) Nella notte a Roma due Carabinieri aggrediti durante un intervento sparano ed uccidono un uomo. Un militare in ospedale A Roma due Carabinieri aggrediti durante un controllo sparano ed uccidono un uomo. Ennesimo atto di violenza nella Capitale, accaduto nella notte nei pressi dell’Eur, in via Paolo Di Dono. Il Nucleo Radiomobile aveva ricevuto segnalazione … Questo articolo Roma, Carabinieri aggrediti sparano e uccidono l’uomo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 20 settembre 2020) Nella notte aduedurante un interventoedun uomo. Un militare in ospedale Aduedurante un controlloedun uomo. Ennesimo atto di violenza nella Capitale, accaduto nella notte nei pressi dell’Eur, in via Paolo Di Dono. Il Nucleo Radiomobile aveva ricevuto segnalazione … Questo articolol’uomo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

