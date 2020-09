Probabile formazione Crotone – Riviere titolare?

Leggi su giornal

(Di domenica 20 settembre 2020) Il nuovo esordio in Serie A del neopromossocostituirà anche un’importante occasione per mister Stroppa di allenare di nuovo in massima serie, dopo la fugace esperienza sulla panchina del Pescara nel 2012. La partita d’esordio metterà subito ildi fronte a scelte importanti ma ci sono già i punti fermi. I ballottaggi di Stroppa Confermatissimo il bomber Simy davanti, mentre potrebbe esordire il nuovo arrivato, in leggero vantaggio su Messias. Sicuro Cigarini a centrocampo, così come Marrone che guiderà il reparto difensivo, per il resto larodata che tanto bene ha fatto in cadetteria. I convocati Cordaz, Festa, Crespi; Spolli, Golemic, Magallan, Mazzotta, Rispoli, Marrone; Cigarini, Crociata, Molina, Gomelt, Zanellato, Eduardo; Mustacchio, ...