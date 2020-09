Patrick Zaki | una nuova lettera dal carcere | “Spero di tornare all’Università di Bologna”

(Di domenica 20 settembre 2020) Unaè arrivata daldi Tora, alle porte del Cairo, daGeorge, studente egiziano dell’Università di Bologna.è inda sette mesi con diverse accuse, tra cui propaganda sovversiva e istigazione alla violenza. Il fermo è stato poi trasformato in arresto e prorogato, l’ultima volta a fine luglio, senza che sia ancora stata fissata una scadenza per la detenzione. La, scritta in arabo, è stata diffusa su Twitter dagli attivisti della campagna “Free”.chiede la data d’inizio del semestre accademico dell’Università di Bologna, mostrando il desiderio di potera ...

La vita delle donne nigeriane, l’arte femminista, l’emergenza sociale, sanitaria e ambientale in Brasile e Amazzonia, nuove generazioni di donne in politica per le elezioni in Usa e giustizia e diritt ...Patrick George Zaky, è uno studente egiziano dell'Università di Bologna, arrestato lo scorso 7 febbraio al Cairo. La mattina del 7 febbraio, in base a quanto riferito dai suoi avvocati, agenti dell’Ag ...Il caso del ricercatore dell’università di Bologna Patrick Zaki, ancora in custodia cautelare in carcere in Egitto, aveva riacceso la luce sull’asfissiante clima di repressione che regna nel paese. A ...