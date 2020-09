Osti | «Keita Balde è in arrivo Candreva? Ci piace moltissimo | ma non solo a noi»

(Di domenica 20 settembre 2020) Carlo, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juve Carlo, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juve. Le sue parole.– «Deve definire alcune cose, arriverà sicuramente questa settimana. Non so ancora il giorno» QUAGLIARELLA – «Perchè in panchina? Voleva maggiore densità a centrocampo».– «Cima nona noi. Qualora dovesse uscire dall’Inter, saranno il ragazzo e Pastorello a decidere la destinazione più opportuna. Noi attendiamo con fiducia. Saremmo felici di abbracciarlo a Genova». Leggi su ...

Per me era un mito, gli davo tutte le comodità. Keita? Stiamo aspettando di definire alcune cose in settimana, deve fare alcune definizioni con il Monaco ma penso che in questa settimana arriverà ...Ferrero e Osti hanno intenzione di regalare a Ranieri una squadra di alto livello. Nel mirino ci sono: Adrien Silva e Candreva. In chiusura della trattativa per Keita Balde. Il giocatore senegalese po ...