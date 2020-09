NBA Playoff 2020 | Los Angeles Lakers-Denver Nuggets oggi in tv | data | canale e orario gara-2

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) Los-2 valida per le Western Conference Finals deiNBA. Nel primo atto i gialloviola sono stati trascinati dai 37 punti con 12 rimbalzi di Anthony Davis. LeBron James non si è dovuto sporcare le mani più di troppo con 15 punti e 12 assist in soli 31 minuti. Per gli uomini di Malone bisogna citare il problema dei falli, dato che i losangelini sono andati in lunetta 32 volte nel solo primo tempo: un rebus che per forza di cose bisognerà sciogliere già questa notte. Appuntamento a partire dalle ore 01:30 di lunedì 21 settembre, in tv su Sky Sport NBA e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati.