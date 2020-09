Nadal massacrato: Schwartzman lo comanda (Di domenica 20 settembre 2020) Ieri sera nel tempio del tennis italiano abbiamo visto Nadal massacrato da Schwartzman. massacrato è un eufemismo: 6-2 7-5 in due ore circa. Nadal massacrato sul centrale Gli estimatori di Rafa possono dire quello che vogliono, campare scuse riguardo la mancanza di preparazione o altro, ma non è così. Tutti o quasi si sono presentati a questo torneo “in totale assenza di preparazione”. Del resto, causa pandemia, nessuno aveva “Minuti punti” Sulle gambe. La realtà è che il piccolo argentino ieri sera si è aperto il campo come voleva, portando Nadal a compiere molti errori non forzati Schwartzman è un brutto cliente Se avesse un servizio degno di chiamarsi cosi, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 settembre 2020) Ieri sera nel tempio del tennis italiano abbiamo vistodaè un eufemismo: 6-2 7-5 in due ore circa.sul centrale Gli estimatori di Rafa possono dire quello che vogliono, campare scuse riguardo la mancanza di preparazione o altro, ma non è così. Tutti o quasi si sono presentati a questo torneo “in totale assenza di preparazione”. Del resto, causa pandemia, nessuno aveva “Minuti punti” Sulle gambe. La realtà è che il piccolo argentino ieri sera si è aperto il campo come voleva, portandoa compiere molti errori non forzatiè un brutto cliente Se avesse un servizio degno di chiamarsi cosi, ...

ROMA. In una serata fradicia di umidità, Rafa Nadal ha salutato Roma. Il campione in carica, che al Foro cercava la Decima, è incappato in un Diego Schwartzman in edizione di lusso e si è dovuto arren ...

