MotoGP | GP Catalogna Barcellona 2020 in tv | programma | date | orari e diretta streaming

(Di domenica 20 settembre 2020) Ilcompleto con lee gliper il Gran Premio della, valevole per l’ottavo appuntamento del Motomondiale, inda venerdì 25 a domenica 27 settembre sul circuito di Montmelò. Giovedì 24 settembre avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 25 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 9:55 e la seconda alle ore 14:10. Sabato 26, alle ore 9:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 13:30) e per le qualifiche (alle ore 14:10). Domenica 27 warm-up alle ore 10:40 e gara alle ore 15. Tutto il Gran Premio della ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Catalogna

Sportface.it

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della superpole race e di gara-2 del GP di Catalogna di Superbike. Sul tracciato barcellonese vanno in scena due gare cruciali per l ...Honda vive la sua stagione peggiore in MotoGP. Gli infortuni di Marc Marquez, Cal Crutchlow e Stefan Bradl minano il ruolo di Alberto Puig. Non poteva esserci stagione MotoGP peggiore per la Honda. C’ ...La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, anche in questa stagione casa di tut ...