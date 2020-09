Milik Roma: trattativa in stand by col Napoli. La situazione (Di domenica 20 settembre 2020) La trattativa tra Roma e Napoli per il trasferimento di Milik è in stand by. Il polacco blocca la cessione di Dzeko alla Juventus Non si smuove la trattativa tra Roma e Napoli che coinvolge il destino di Arkadiusz Milik. Nessun passo in avanti nella giornata odierna tra il club azzurro e l’attaccante polacco, che attende l’ottenimento di un milione di euro per stipendi arretrati e contenziosi. Come riportato da Sky Sport, la situazione di stallo blocca il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Latraper il trasferimento diè inby. Il polacco blocca la cessione di Dzeko alla Juventus Non si smuove latrache coinvolge il destino di Arkadiusz. Nessun passo in avanti nella giornata odierna tra il club azzurro e l’attaccante polacco, che attende l’ottenimento di un milione di euro per stipendi arretrati e contenziosi. Come riportato da Sky Sport, ladi stallo blocca il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Milik-#Napoli, manca l'accordo: la Roma aspetta, #Dzeko-#Juve in stand by - Solano_56 : La #Roma non ha dubbi sulle condizioni fisiche di #Milik. Zero. Il giocatore ha superato senza problema le visite m… - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma-#Milik, #Dzeko-#Juventus: tutto in standby - gizzo97 : RT @HouseofASRoma: Se la Roma non prende Milik il Napoli lo perderà a zero perdendo 25 milioni, ma è la Roma col cerino in mano via Cassimo… - ilnapolionline : Milik-Roma potrebbe saltare per va di un..... traumatologo! - -