(Di domenica 20 settembre 2020)O - La Fiorentina continua a chiedere tanto ,,, e solo contanti, per, allora ilsi muove sulle piste alternative. Una di queste conduce ad, difensore norvegese del ...

zazoomblog : Milenkovic troppo caro il Milan torna su Ajer - #Milenkovic #troppo #Milan #torna - sportli26181512 : Milenkovic troppo caro, il Milan torna su Ajer: La Fiorentina chiede 40 milioni per il serbo, senza contropartite.… - IbraStyle83 : #Milenkovic costa troppo. Farei #Ajer, #Bakayoko e ?..... - beats_rec : Arrivati a sto punto, preferisco molto di più un difensore forte nella difesa a 3 (es. #Milenkovic), una quarta pun… - 7ChampionsMilan : @Danielegiuglio @saveriocamba Milenkovic a destra dietro è un no. Magari centrale ma troppo falloso e piedi scarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Milenkovic troppo

Corriere dello Sport

Troppo caro Nikola Milenkovic. La Fiorentina continua a pretendere almeno 40 milioni di euro per trattare la cessione del serbo. Il Milan allora ha scelto, secondo il Corriere dello Sport, di virare d ...DRAGOWSKI – E' molto reattivo sul primo tentativo di Berenguer da dentro l'area. Non compie altri interventi, ma resta l'importanza del primo, 6,5 MILENKOVIC – Dopo nemmeno 10 minuti ha già ringhiato ...Finché ha potuto, Sirigu ha tenuto in mano il pareggio. Poi, all'ennesimo tentativo, anche lui è crollato. La Fiorentina ha vinto una partita che ha meritato di ...